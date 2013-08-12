"Укрзализныця" из-за жаркой погоды усиливает контроль безопасности движения

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышением температуры воздуха в Украине вводит дополнительные меры по обеспечению безопасности движения железнодорожного транспорта, в частности, усиливает контроль за нагревом рельсов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

«Действует постоянный контроль за нагреванием рельсовых путей. Локомотивные бригады проходят дополнительные инструктажи об особенностях движения поездов при повышенных температурах», - говорится в сообщении.

«Укрзализныця» сообщила, что на железных дорогах Украины действует система постоянного мониторинга температур, согласно которой в периоды повышения температуры воздуха железнодорожники проводят измерение температуры путей каждые два часа.

По данным «Укрзализныци», на железных дорогах Украины работают 374 температурных поста, оснащенные различными видами измерительных приборов.

«Укрзализныця» также сообщила, что железнодорожники организовали ежедневные дополнительные обходы путей, во время которых с помощью путеизмерительных и дефектоскопических приборов проверяется состояние рельсошпальной решетки и зазоров в стыках рельс. Кроме того, «Укрзализныця» организовала круглосуточное дежурство аварийных бригад.

По данным пресс-службы, из-за высокой температуры (более 50 градусов) скорость поездов ограничивается. Предупреждение об ограничении скорости действует с 12 до 18 часов.

Как сообщал УНИАН, в начале лета «Укрзализныця» сообщала о принятии дополнительных мер безопасности, в связи с жаркой погодой. На каждой из 108 дистанций пути температура рельсов контролируется с помощью температурных постов. При превышении допустимых температур с учетом фактического состояния пути руководитель дистанции пути может принять решение об ограничении установленной скорости движения поездов.

Справка УНИАН. Украина имеет развитую сеть железных дорог, эксплуатационная длина которых составляет более 22 тыс. километров. Две трети украинских железнодорожных линий оборудованы современными средствами управления, диспетчерской централизацией и автоблокировкой. Украинские железные дороги непосредственно граничат и взаимодействуют с железными дорогами России, Беларуси, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и обеспечивают работу с сорока международными железнодорожными переходами, а также обслуживают 18 украинских морских портов Черноморско-Азовского бассейна.