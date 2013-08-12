Аэропорт «Харьков» за 7 месяцев увеличил пассажироперевозки почти на 20%

Международный аэропорт «Харьков» в январе-июле текущего года увеличил объем пассажироперевозок на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 324,9 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

При этом объем международных пассажироперевозок за указанный период увеличился на 30% - до 279,9 тыс. человек, внутренних - сократился на 24%, до 45 тыс. человек.

Количество рейсов из аэропорта "Харьков" в январе-июле сократилось на 6% - до 2,608 тыс. рейсов, из них международных – 1,702 тыс., внутренних – 1,062 тыс.

Согласно сообщению, в июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем пассажироперевозок увеличился на 36% - до 68,9 тыс. человек.

Объем международных пассажироперевозок в июле текущего года увеличился на 51% - до 61,7 тыс. человек. Объем внутренних перевозок сократился на 21% - до 7,2 тыс. человек.

Вместе с тем, в июле 2013 года было выполнено 468 рейсов, что на 6% меньше, чем в июле прошлого года, из них международных – 317 рейсов (на 16% больше), внутренних – 151 (на 31% меньше).

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Харьков» в октябре этого года откроет реконструированный грузовой терминал.

В мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Международный аэропорт «Харьков» увеличил объем пассажироперевозок на 32% - до 50,5 тыс. человек.

В 2012 году Международный аэропорт «Харьков» увеличил пассажиропоток на 62% по сравнению с 2011 годом - до 501,5 тыс. пассажиров и обслужил 5 161 рейс - на 29% больше, чем годом ранее.

В 2013 году аэропорт «Харьков» планирует увечить пассажиропоток на 20% по сравнению с 2012 годом - до 600 тыс. человек.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.