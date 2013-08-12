"Укравтодор" в 2014 году намерен отремонтировать еще почти 8 тыс. км дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" планирует в течение 2014 года провести ремонтные работы 7,7 тыс. км дорог общего пользования местного значения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции глава "Укравтодора" Евгений Прусенко.

"В том числе будут отремонтированы 3,6 тыс. км дорог общего пользования местного значения и 4,1 тыс. км улиц и дорог коммунальной собственности", - сказал он, отметив, что ремонтные работы будут проводиться во всех регионах Украины.

По словам Прусенко, стоимость ремонтных работ в 2014 году составит более 10 млрд грн. При этом стоимость ремонта дорог местного значения составит 5,3 млрд грн, а улиц и дорог коммунальной собственности - 5 млрд грн.

В то же время, с начала 2014 года дорожное хозяйство передаст 117 тыс. км дорог общего пользования местного значения в сферу управления областных госадминистраций и Совета министров АР Крым, при этом 52 тыс. км дорог останутся в сфере управления "Укравтодора".

"Дороги перейдут в управление вместе с ресурсами на их ремонт и содержание. Ресурсы при этом будут распределяться с учетом протяженности, количества ремонтных работ и потока автомобилей на этих дорогах", - отметил Прусенко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил условия для выпуска Государственным агентством автомобильных дорог Украины "Укравтодор" облигаций на сумму 5 млрд грн.

"Укравтодор" настаивает на повышении акцизов на нефтепродукты, чтобы таким образом увеличить поступления средств на ремонт и строительство автодорог

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине являются акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.

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