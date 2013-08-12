«Укрзализныця» с начала года реализовала 2,8 млн электронных билетов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с начала года реализовала более 2,8 млн электронных проездных документов, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

«На сегодняшний день реализация проездных документов через интернет составляет 8,8% от общего количества продажи железнодорожных билетов. С начала 2013 года через интернет было реализовано 2,8 млн билетов на поезда», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с каждым годом данная услуга становится все более популярной. Так, в 2009 году пассажиры через интернет приобрели около 83,5 тыс. билетов, в 2010-м — 132,5 тыс., в 2011-м — 694 тыс., а в 2012-м — 2,1 млн билетов. Согласно сообщению, с 2008 года пассажиры приобрели более 5,8 млн электронных железнодорожных билетов.

«Укрзализныця» также сообщила, что в 2013 году на поезда категории «Интерсити+» и №37/38 Киев-Донецк пассажиры приобрели более 95,5 тыс. электронных проездных документов, которые позволяют не обращаться в кассу за распечаткой билета.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 26 июля ввела новую услугу онлайн-возврата проездных документов, купленных через интернет. Для возврата электронного билета или бланка заказа (требующего обращения в кассу) через официальный сайт администрации необходимо воспользоваться вкладкой «актуальные билеты» в личном кабинете, выбрать необходимый документ и воспользоваться услугой «Вернуть».

«Укрзализныця» планирует ввести электронный билет без обязательного бумажного подтверждения в виде фискального документа на все поезда внутреннего сообщения уже до конца 2013 года.