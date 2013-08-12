ЮЗЖД ко Дню Независимости назначила дополнительные пригородные поезда

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с целью обеспечения перевозки пассажиров в пригородном сообщении назначила дополнительные региональные поезда накануне и во время празднования Дня Независимости Украины. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, в праздничные дни будут курсировать дополнительные поезда: 24 и 26 августа э/п №6333/6334 Жмеринка – Могилев-Подольский – Жмеринка, а 26-28 августа э/п №6456/6453 Нежин – Конотоп – Нежин.

При этом 25 августа э/п №6502 будет курсировать из Новограда-Волынского в Коростень, вместо маршрута Шепетовка – Коростень, 26 августа э/п 6607/6624 будет курсировать по маршруту Киев – Яблонец – Борщаговка вместо маршрута через Коростень, а 27 августа э/п №6502 будет курсировать из Шепетовки в Коростень, вместо маршрута Новоград-Волынский – Коростень.

ЮЗЖД просит пассажиров следить за изменениями, происходящими в расписании движения пригородных поездов, чтобы избежать возможных недоразумений.

Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины от пригородных перевозок в январе-июне 2013 года составили 1,672 млн грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.