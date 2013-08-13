В России пытаются засудить авиакомпанию UTair за музыку на борту

Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) пытается отсудить у авиакомпании UTair 150 тыс. рублей за использование классической музыки на борту самолетов. До сих пор авиаперевозчики не сталкивались с подобными претензиями, и активность авторских обществ грозит им новыми хлопотами.

Как пояснил источник в авиакомпании, в самолетах во время посадки пассажиров звучит музыка, предоставленная московским театром «Геликон-опера» по соглашению с UTair, пишут "Известия".

Общественная организация заподозрила, что в данном случае нарушены права оркестра, исполняющего музыку, и потребовала взыскать компенсацию за нарушение исключительного права в размере 150 тыс. рублей.

У ВОИС богатый опыт тяжб по поводу авторских прав: в картотеке Высшего арбитражного суда значится несколько десятков исков, правда, до сих пор ответчиками выступали в основном организации общественного питания или магазины.

Использование мультимедийного контента на транспорте действительно нужно упорядочить, считают юристы. При этом авиакомпании, широко использующие мультимедийный контент, обычно сами не занимаются его управлением. В частности, как пояснили «Известиям» в «Аэрофлоте», компания предоставляет музыку, фильмы и игры пассажирам на дальних рейсах, но урегулированием авторских прав занимается ООО «Аэрогрупп», с которым у авиаперевозчика заключено соглашение. Если возникают какие-то вопросы по авторскому праву, то они решаются не с перевозчиком, а с этой компанией.

Справка УНИАН. Авиакомпания UTair - одна из крупнейших авиакомпаний в России, осуществляет пассажирские регулярные и чартерные перевозки в РФ и за рубежом. Стратегической целью компании является достижение не ниже третьего места среди национальных авиакомпаний с долей рынка не менее 10%.

UTair является материнской для авиакомпании «UTair-Украина», которая осуществляет регулярные и чартерные пассажирские перевозки как международные, так и на внутренних авиалиниях Украины.