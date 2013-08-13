В США объявлены окончательные приговоры "киберпреступной группировке Western Express"

Манхэттенская прокуратура объявила окончательные приговоры по грандиозному уголовному делу о торговле номерами десятков тысяч ворованных кредитных карт и сопутствующими личными данными.

По этому и сопредельным делам привлечены, как минимум, 17 человек из разных стран, в том числе из России и Украины, сообщает ВВС.

Прокуратура именует их членами "киберпреступной группировки Western Express" по имени нью-йоркской компании Western Express International, которая, по словам прокуроров, использовалась мошенниками для перевода и отмывания незаконных барышей.

По данным прокуратуры Манхэттена, которая 8 лет расследовала это дело вместе с секретной службой США, в общей сложности группировка продала номера более 95 тыс. ворованных кредиток. Нанесенный пострадавшим ущерб превысил 5 млн долларов.

11 фигурантов дела признали себя виновными и приговорены.

13 июня в Верховном суде штата Нью-Йорк закончился тянувшийся 2,5 месяца процесс, на котором присяжные признали 27-летнего украинца Егора Шевелева и американцев 40-летнего Дугласа Латту и его сожительницу 41-летнюю Анну Сиано виновными в преступном сговоре, хранении краденого и мошенничестве.

23 июля Сиано была приговорена к лишению свободы на срок от 19 лет и 8 месяцев до 47 лет. Два дня спустя киевлянин Шевелев получил от 13 лет и 4 месяцев до 40 лет, а в конце прошлой недели Латта получил от 22 до 44 лет.

Это так называемые неопределенные меры наказания, практикуемые в судах американских штатов. Поскольку речь идет не о федеральной тюрьме, где нет условно досрочного освобождения, размер срока, который реально отсидит каждый из осужденных, будет определяться комиссией по досрочным освобождениям.

Прокуратура называет Шевелева (он же Eskalibur, или Esk) "одним из самых видных в мире торговцев ворованной информацией о кредитных картах". Сидя в своей киевской квартире, он выходил на разные форумы для киберпреступников и объявлял, что у него есть на продажу краденые номера миллионов кредиток.

Как было доказано на суде, на котором выступили 50 свидетелей обвинения, Шевелев продал более 75 тыс. из 95 тыс. номеров, инкриминирующихся всей группировке Western Express. Ему вменяется нанесение материального ущерба в сумме 4 млн доллларов.

Оплата за проданную информацию переводилась ему в виде цифровой валюты Egold и Webmoney.

У США нет договора об экстрадиции с Украиной, но в мае 2008 года Шепелев отправился в отпуск в Грецию, где был арестован по американскому ордеру и выдан США. Против него также возбуждено федеральное дело во Флориде, которое теперь вряд ли получит ход.

Как было установлено на суде, Шевелев отмыл незаконные барыши в сумме более 600 тыс. долларов через компанию Western Express, которую возглавлял 47-летний украинец Вадим Василенко, проживавший в Форт-Ли в Нью-Джерси.

В феврале этого года Василенко признал себя виновным и был приговорен к сроку от 3 лет и 4 месяцев до 10 лет.

Признала себя виновной его жена 48-летняя Елена Барышева, основавшая вместе с ним Western Express в 1995 году. Она получила от 1 года до 3 лет. По словам мужа, Барышева давно депортирована в Украину.

Латта (он же Realbusy) и Сиано, жившие в Бруклине, в 2004-2007 годах купили у Шевелева и других мошенников ворованные номера более чем 800 кредитных карт. Они изготовляли фальшивые удостоверения личности и кредитки, на которые покупали от имени потерпевшего дорогие товары, в том числе ноутбуки, технику Apple, дизайнерские сумки, игровые приставки и сбывали их на аукционе еВау, заработав более 100 тыс. долларов.

Двое обвиняемых, 37-летний россиянин Вячеслав Васильев (он же The Viver) и 35-летний гражданин Молдовы Владимир Крамаренко (Envisor), были задержаны в Чехии и выданы США. Они обвинялись в закупке в сети товаров на ворованные кредитки и в конце концов признали себя виновными.

Обвиняемые 32-летний гражданин Молдовы Олег Ковелин (DoZ) и 30-летний белорус Дмитрий Бурак (Graph, Wolf или Леон Курочкин) находятся в бегах.

По делу также проходили американцы Костас Капсис, Линдон Роуч, Джермейн Вэнн, Кит Каммингс и Джон Вашингтон, признавшие себя виновными в хранении краденого, мошенничестве и сговоре.

Признали себя виновными россияне 36-летний Эдуард Холстинин, проживавший в Орегоне и в Калифорнии, и 35-летний Алексей Ярне, проживавший в Лос-Анджелесе. Первый получил от года и 4 месяцев до 5 лет, а второй – от полутора до 4 лет.