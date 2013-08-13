Операционный директор Facebook Шерил Сандберг продала акции соцсети на 90 млн долл.

Операционный директор Facebook Шерил Сандберг продала на прошлой неделе более 2,37 миллиона акций соцсети в среднем по цене 38 долларов за бумагу на общую сумму свыше 90 миллионов долларов, пишет Digit.ru со ссылкой на документы, поданные Сандберг в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на CNN, Сандберг продает свои акции по заранее установленному плану, то есть, она не может контролировать конкретное время продажи бумаг. Такой план является общепринятым для топ-менеджеров в США, чтобы их не могли обвинить в обогащении с использованием инсайдерской информации.

Однако на сей раз ситуация оказалась более чем благоприятной - в последние две недели акции Facebook впервые с мая 2012 года поднялись выше цены первичного публичного размещения на Nasdaq. Причиной тому стал успешный финотчет и слухи о запуске видеорекламы на сайте. На закрытии торгов в понедельник они стоили 38,22 доллара.

Сандберг уже не впервые продает часть принадлежащих ей акций Facebook. В прошлом году она обналичила таким образом около 50 миллионов долларов. Проданный на прошлой неделе пакет представлял лишь 5% от принадлежащих ей бумаг.

Напомним, гендиректор Facebook Марк Цукерберг после реализации 30,2 миллиона акций соцсети в рамках IPO свои ценные бумаги больше не продавал. В начале сентября прошлого года Цукерберг заявил, что не планирует продавать свои акции Facebook, как минимум, год.

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