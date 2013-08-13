Железные дороги Украины в июле сохранили перевозку пассажиров на уровне прошлого года

Железные дороги Украины в июле 2013 года сохранили перевозку пассажиров на уровне аналогичного периода прошлого года - 39,1 млн человек, сообщили УНИАН в пресс-центре Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

Согласно сообщению, пассажирооборот так же остался на уровне прошлого года и составил 6,078 млрд пасс./км: в дальнем сообщении - 4,602 млрд пасс/км, в пригородном - 1,476 млрд пасс./км.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-июне 2013 года увеличили перевозку пассажиров на 22,2% - до 206,7 млн человек по сравнению с январем-маем текущего года.