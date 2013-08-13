В Киеве возле станции метро «Теремки» построят второй перехватывающий паркинг

В Киеве возле станции метро «Теремки», которую планируется открыть в этом году, должен появиться второй перехватывающий паркинг, построенный на средства города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Костюк во время знакомства с работой первого перехватывающего паркинга возле станции метро «Ипподром», который был введен в эксплуатацию два месяца тому назад.

По словам Костюка, на протяжении этих двух месяцев паркинг работал в тестовом режиме.

Стоимость парковки на этой площадке за 12 часов стоянки автомобиля составляет 11 грн. На въезде на площадку размещено оборудование, с помощью которого водитель после нажатия кнопки получает талон с кодом, оставляет машину на парковочном месте и рассчитывается с кассиром по талону, когда забирает машину. В целом на площадке - 210 парковочных мест. В период отпусков загруженность площадки составляет около 25%.

“Тестируя эту площадку, мы увидели, что киевский гость заинтересован в том, чтобы в центр Киева не ехать. Но ему нужно создать надежную охрану транспортного средства, свободный доступ к месту парковки и нормальную стоимость. Но все сейчас начинается со стоимости. Брошенная в центре машина - это в разы больше проблем, чем дешево припаркованная на въезде в город”, - отметил Костюк.

По его словам, парковочные площадки возле станций метро «Теремки» и «Ипподром» должны обеспечить один из главных въездов в столице возможностью оставлять автомобили людям, приехавшим на работу на дневной период или в других делах. Такие двойные парковочные площадки планируется открыть на всех шести въездах в Киев.

“Нужно выйти на вариант цена-качество, при котором такая площадка, стоимость которой - более 1 млн грн, с обустройством, с автоматикой и другими устройствами, был бы окупаемым и обеспечивал требования граждан”, - отметил Костюк.

Относительно того, когда заработают все эти парковочные площадки, заместитель председателя КГГА отметил, что это будет зависеть от финансирования и его источников.

“Все будет зависеть от того, будет ли это исключительно бюджетное финансирование, потому что мы сейчас исключительно за бюджетные средства обустраиваем... Но есть мнение, что может прийти инвестор”, - объяснил Костюк.

На парковочной площадке возле станции метро «Ипподром» в период с 6.00-7.00 до 16.00-18.00 паркуют автомобили преимущественно гости столицы, а после этого времени - жители домов, расположенных рядом.

*** Перехватывающий паркинг — стоянка, располагающаяся вблизи автотранспортных путей следования населения из места проживания (как правило периферийные, жилые зоны города) в места осуществления трудовой деятельности. Перехватывающие парковки позволяют уменьшить загруженность автотранспортной системы города, освободив её от части личного автотранспорта. Обычно размещаются вблизи железнодорожных станций, станций метрополитена, остановок иного общественного транспорта, расположенных на подъезде к центральной части города.