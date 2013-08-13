Хакеры атаковали сайт Далай-Ламы. Kaspersky Lab советует пока его не посещать

Хакеры атаковали сайт Далай-Ламы на китайском языке, распространяя через него компьютерные вирусы, сообщает РИА "Новости".

Атака произошла накануне. В связи с этим представители Kaspersky Lab посоветовали пользователям всемирной сети не заходить на китайский сайт Далай-Ламы до тех пор, пока специалисты не устранят возникшую проблему.

По данным компании, целью хакеров могли стать активисты, которые борются за права человека и весьма часто заходят на сайт.

По словам специалистов, злоумышленники использовали так называемую двухступенчатую технику. Вирус с сайта устанавливал вредоносное программное обеспечение на компьютеры пользователей, позволяющее следить за человеком.

К настоящему времени не удалось получить комментарии представителей Далай-Ламы.