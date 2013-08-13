«Укрзализныця» в июле незначительно сократила суточную погрузку вагонов - на 0,1%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) в июле 2013 года ежесуточно нагружала 1,077 млн тонн грузов, или 16,741 вагон, что на 0,1% меньше, чем в июле прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, Донецкая железная дорога в среднем нагружала 6,274 тыс. вагонов (403,5 тыс. тонн) в сутки, Приднепровская – 4,916 тыс. вагонов (326,3 тыс. тонн), Южная – 1,183 тыс. вагонов (76 тыс. тонн), Юго-Западная – 1,696 тыс. вагонов (106,6 тыс. тонн), Одесская – 1,489 тыс. вагонов (92,7 тыс. тонн), Львовская – 1,182 тыс. вагонов (71,7 тыс. тонн).

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины за 6 месяцев 2013 года сократили ежесуточную погрузку грузов на 4% – до 974,3 тыс. тонн (15,9 тыс. вагонов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.