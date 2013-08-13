Столичные таксисты намерены 14 августа провести акцию протеста под зданием Кабмина

Столичные таксисты планируют провести 14 августа пикетирование здания Кабинета министров, обвиняя Министерство инфраструктуры в затягивании реформирования рынка такси.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил сопредседатель общественной организации "Такси столицы" Денис Садоха.

"Завтра мы проведем предварительную мирную акцию под Кабинетом министров, для того, чтобы привлечь внимание руководства страны, в первую очередь премьер-министра и вице-премьер-министра к выполнению обязанностей чиновниками ответственных департаментов по реформированию рынка такси", - заявил Садоха.

По его словам, общественная организация "Такси столицы" и Союз профессиональных водителей такси Киева подготовили обращение, в котором критикуется проект закона, подготовленный профильным министерством, "О перевозках на такси". Обращение представители организации планируют передать руководству страны.

В частности, таксисты выступают против предусмотренной в законопроекте нормы планового подорожания лицензий на такси в течение трех лет. Они также считают, что данный законопроект не предусматривает систему формирования тарифов и участие ГАИ в государственном контроле над перевозками на такси.

Кроме того, столичные таксисты требуют легализовать свой сегмент рынка пассажирских перевозок, и считают необходимым предусмотреть обязательную установку таксометра в транспортные средства, выдачу чека пассажиру после каждой поездки, а также, чтобы контроль за перевозчиками такси осуществляла ГАИ.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины разработало проект закона "О перевозках на такси" с целью организации качественных и безопасных перевозок и обеспечения прозрачной деятельности таксистов.

Вместе с тем профсоюз таксистов Украины предложил профильному министерству доработать этот законопроект.

По мнению Садохи, если законопроект "О перевозках на такси" будет принят Верховной Радой, то стоимость услуг такси возрастет.

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