ЮЗЖД не имеет отношения к невыплате зарплаты мостостроителям в Киеве – замначальника дороги

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) не имеет отношения к невыплате зарплаты строителям новой железнодорожной эстакады в Киеве в районе станции метро "Выдубичи", где утром во вторник несколько десятков рабочих и активисты профсоюза "Серп и молот" провели акцию протеста, перекрыв движение по эстакаде.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника ЮЗЖД Александр Погребной.

“ЮЗЖД с подрядчиком рассчиталась в полном объеме. Невыплата зарплат – это проблема между администрацией подрядчика и непосредственно строителями”, - сказал он.

Ранее организаторы акции заявляли, что перекроют мост, требуя выплаты почти годовой задолженности по заработной плате. По их словам, руководство подрядчика "СМП Планета-мост" грозит увольнением тем, кто откажется работать.

Как сообщал УНИАН, ранее железнодорожники Юго-Западной магистрали открыли движение поездов по новому железнодорожному мосту над Выдубицким автовокзалом.

По словам начальника ЮЗЖД Алексея Кривопишина, основной объем строительства проводился за бюджетные средства, а уже завершающий его этап – за деньги железной дороги. Он также сообщил, что по сложности выполненных работ строительство эстакады можно приравнять к строительству нового железнодорожного моста.