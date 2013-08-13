ГАИ за месяц выявила более 800 нарушений перевозки пассажиров в Киеве

В Киеве во время проверок пассажироперевозчиков в рамках профилактических мероприятий "Перевозчик-2013", которые продлились почти месяц, начиная с 16 июля, инспекторы ГАИ осмотрели более 2 тыс. автобусов и выявили более 800 случаев нарушения законодательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы Управления ГАИ Киева, "при нарушении правил перевозок, а также за плохое техническое состояние инспекторы ГАИ выявили 168 технически неисправных автобусов, а 37 вообще сняли из маршрутов. Самые распространенные нарушения - неисправные внешние световые приборы (61), рулевое управление (20), несоответствие (неисправность) шин и колес – 44, установление дополнительных мест для сидения - 24".

Работниками ГАИ лишь за последний месяц задокументировано более 800 нарушений законодательства, допущенных водителями автобусов.

"Самые многочисленные нарушения - это превышение установленной скорости движения (59 случаев), перевозка пассажиров сверх установленного количества (56), нарушение правил остановки и стоянки (8). А отклонение от определенного маршрута движения вообще распространенный вид нарушения, допускаемого водителями, которые перевозят пассажиров. Выявлено 393 факта", - говорится в сообщении.

За это время было проверено 32 субъекта ведения хозяйства, который предоставляет услуги по перевозке пассажиров автотранспортом на основании выданных лицензий.

На руководителей предприятий составлено 40 административных протоколов. Выданы 44 предписания должностным лицам автохозяйств по устранению выявленных недостатков.