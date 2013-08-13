«Билайн» запустил музыкальный сервис

Компания «ВымпелКом», владеющая брендом «Билайн», объявила о запуске сервиса «Билайн.Музыка» (www.music.beeline.ru). Об этом сообщает «Газету.Ru» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Сервис содержит более миллиона музыкальных треков. Его пользователи имеют возможность создавать собственные плейлисты и добавлять записи в избранное, что позволяет создать один список музыки для всех устройств.

Справка УНИАН. VimpelCom является одним из крупнейших в мире операторов комплексных телекоммуникационных услуг, предлагающим широкий спектр услуг беспроводного, фиксированного и широкополосного доступа в России, Украине («Киевстар»), Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральной Африканской Республике, Италии и Канаде. Международные операции VimpelCom охватывают территории с общим населением около 868 млн человек.

Акционерами компании (с учетом приобретений основными акционерами в 2012 году) являются российская Altimo (более 47,8% голосующих акций), Telenor (42.95% голосующих акций), остальные акции принадлежат миноритарным акционерам – почти 9,2% голосующих акций.

В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

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