Во время акции протеста на ж/д эстакаде в Киеве задержки поездов не было - ЮЗЖД

Во время проведения активистами профсоюза "Серп и молот” акции протеста на железнодорожной эстакаде в Киеве в районе станции метро "Выдубичи” задержек движения поездов не произошло, сообщили УНИАН в пресс-службе Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).

Кроме того, в пресс-службе в ответ на публикации в ряде СМИ сообщают, что работники железных дорог в акции участия не принимали.

Как сообщал УНИАН, ранее ЮЗЖД сообщила, что не имеет никакого отношения к акции протеста, так как с подрядчиком она рассчиталась полностью.

Утром во вторник организаторы акции заявляли, что перекроют мост, требуя выплаты почти годовой задолженности по заработной плате. По их словам, руководство подрядчика "СМП Планета-мост" грозит увольнением тем, кто откажется работать.

Еще неделей ранее железнодорожники Юго-Западной магистрали открыли движение поездов по новому железнодорожному мосту над Выдубицким автовокзалом.

По словам начальника ЮЗЖД Алексея Кривопишина, основной объем строительства проводился за бюджетные средства, а уже завершающий его этап – за деньги железной дороги. Он также сообщил, что по сложности выполненных работ строительство эстакады можно приравнять к строительству нового железнодорожного моста.