Все службы такси заработают по единому стандарту в течение 3-5 лет

Министерство инфраструктуры Украины в соответствии с проектом закона "О перевозках на такси" намерено в течение 3-5 лет привести все городские службы такси к единому стандарту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции во вторник первый заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко.

"Мы бы хотели видеть в одном городе автомобили одного типа и цвета, оборудованные системой безналичной оплаты и таксометром", - сказал он.

Кроме того, по словам Ефименко, каждый таксист должен будет иметь лицензионную карту. В первый год действия закона лицензионные карты будут выдаваться бесплатно, во второй год их стоимость будет эквивалентна одной минимальной зарплате.

"Через три года мы планируем довести стоимость лицензии в больших городах, таких как Киев, Днепропетровск, Донецк, до 10, а потом и до 50 минимальных заработных плат", - сказал Ефименко.

Он также отметил, что в случае отсутствия у перевозчика лицензии он будет считаться нелегальным. "При этом в законопроекте за первое нарушение предусмотрен штраф, размер которого сейчас согласовывается, а также платная конфискация транспортного средства за второе нарушение", - отметил Ефименко.

Вместе с тем, по словам первого замминистра, право контроля за перевозками на такси будет передано местным органам власти и Государственной автоинспекции (ГАИ).

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины разработало проект закона "О перевозках на такси" с целью организации качественных и безопасных перевозок и обеспечения прозрачной деятельности таксистов.

Профсоюз таксистов Украины предложил министерству доработать этот законопроект.

По мнению сопредседателя общественной организации "Такси столицы" Дениса Садохи, если законопроект "О перевозках на такси" будет принят Верховной Радой, то стоимость услуг такси возрастет.