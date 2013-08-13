«Укрзализныця» увеличила на 41% количество мест в поездах из Крыма в Россию и Беларусь

Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) с 1 июня по 12 августа увеличила на 41,1% - до 1,4 млн с 985 тыс. количество мест в поездах, курсирующих из Крымского региона в Россию и Беларусь, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Кроме того, по данным Главного пассажирского управления «Укрзализныци», в августе 2013 года было предложено 658,7 тыс. билетов на выезд из Крыма в страны СНГ, из которых 12% по состоянию на 12 августа уже были выкуплены.

«Укрзализныця» также сообщила, что в августе населенность поездов, по результатам продажи билетов, составила 88%, а поездов, которые курсируют из России и Беларуси в Крым, - 94,5%.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» летом в Крымском направление назначила 46 поездов внутреннего сообщения и 4 пары международного сообщения (Россия). Кроме того, формирование Российских железных дорог в перевозках в Крым задействовало 41 пару поездов, а формирование Белорусских железных дорог — 9 пар поездов.