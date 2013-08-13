Украина может вернуться в первую категорию безопасности авиаслужбы США

Министерство инфраструктуры Украины намерено в ноябре текущего года решить вопрос о возвращении Украины в первую категорию авиабезопасности по стандартам Федеральной авиационной службы США (FAA).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции во вторник, 13 августа, сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко.

"Аудит прошел, и мы ожидаем, что в ноябре в этом вопросе будет поставлена точка. Госавиаслужба ответила на все вопросы, которые были поставлены в ходе проверки", - сказал Ефименко.

По его словам, пока нет окончательной информации о принятии украинских материалов и документов, а также замечаний и пояснений.

Он также сообщил, что в октябре в Украине пройдет раунд предварительных переговоров.

"Мы ожидаем, что решение вопроса безопасности с США позволит восстановить поток в Нью-Йорк, который тянет за собой и много других потоков, например Нью-Йорк - Тель-Авив, а также Торонто, Дели и Бангкок", - сказал первый замминистра, отметив, что крупнейшая украинская авиакомпания уже осенью получит три новых воздушных судна Боинг-767, предназначенные для дальнемагистральных полетов.

Как сообщал УНИАН, до 2006 года Украина соответствовала нормам первой категории безопасности авиационных полетов. Однако по итогам аудита деятельности авиационных властей страны на соответствие международным требованиям в сфере безопасности полетов FAA перевела Украину во вторую категорию.