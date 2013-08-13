Украина планирует до конца года подписать с Евросоюзом декларацию об "открытом небе"
Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает подписать декларацию о едином авиационном пространстве с Европейским Союзом до конца 2013 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции во вторник, 13 августа, сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко.
“Мы уже в этом году планируем подписать декларацию о “свободном небе” с ЕС. У нас готовятся соответственные документы, а с 21 по 23 октября пройдет 8-ой раунд переговоров”, - сказал Ефименко.
По его словам, после подписания декларации будет установлен переходный период для авиакомпаний по отдельным позициям от 2 до 3 лет.
Первый замминистра прогнозирует после подписания декларации ежегодный рост авиаперевозок на 15-20%, а также рост пассажиропотока на авиатранспорте в ближайшие 10 лет до 25-27 млн чел.
Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба Украины в ходе седьмого раунда переговоров с Европейским Союзом по заключению Соглашения об общем авиационном пространстве работала над поиском взаимоприемлемых компромиссов по проекту текста документа.
Переговоры по заключению Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года.
В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год, эти переговоры должны завершиться в течение 2013 года.
Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционном сотрудничеству.
Читайте также: Украина может вернуться в первую категорию безопасности авиаслужбы США