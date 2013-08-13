“Лемтранс” выиграл торги на перевозку грузов для «ДТЭК Днепрооблэнерго»

Крупнейший в Украине частный оператор грузовых железнодорожных перевозок “Лемтранс” выиграл тендер на перевозку грузов для энергоснабжающей компании «ДТЭК Днепрооблэнерго» на сумму 2,8 млрд грн.

Об этом сообщается в "Вестнике государственных закупок" (№63 от 12 августа 2013 года).

Согласно сообщению, договор между предприятиями подписан 1 августа, срок поставки - до июня 2016 года.

Правка УНИАН. «Лемтранс» – крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. «Лемтранс» эксплуатирует более 12 тыс. единиц подвижного состава.

В 2011 году «Лемтранс» перевез более 40 млн тонн грузов.

В октябре 2012 года Группа СКМ, принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, увеличила свою долю в уставном капитале «Лемтранса» до 100%, благодаря чему «Лемтранс» будет стабильно обеспечивать группу СКМ как крупнейшего грузоотправителя подвижным составом.

ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» (до конца июня 2012 года – ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго») – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК (в середине апреля 2012 года DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн).