Аэропорт «Борисполь» сократил пассажиропоток на 13%

Крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» в январе-июле сократил пассажиропоток до 4,17 млн человек, что на 630 тыс. человек (13%) меньше аналогичного показателя 2012 года, говорится в сообщении аэропорта, размещенном на корпоративном сайте.

Вместе с тем, по данным аэропорта, в июле зафиксирован рост пассажиропотока по сравнению с июнем текущего года. В частности, в июле аэропорт обслужил 881,1 тыс. пассажиров, что на 10,5% больше июньского показателя.

За 7 месяцев 2013 года из главного аэропорта страны осуществлено 43 970 вылетов самолетов, обслужено 15 084 тонны грузов и 3 542 тонны почты.

«В июле «Борисполь» принял и отправил 8 256 рейсов, объем обработанной корреспонденции составил 477 тонн, а общий тоннаж обработанных грузов - 2 295 тонн», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более чем 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.

В июле Кабинет министров Украины утвердил финансовый план «Борисполя» на 2013 год с прибылью в размере 84 млн грн. Вместе с тем, по итогам первого полугодия аэропорт получил чистый убыток в размере 7 млн грн, тогда как аналогичный период прошлого года аэропорт закончил с 270,5 млн грн чистой прибыли.