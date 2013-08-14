Столичная электричка может пополниться двумя новыми поездами

В следующем году КГГА планирует приобрести 2 новых поезда для городской электрички, что позволит сократить интервал движения между поездами с 17-ти до 12-ти минут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель председателя КГГА Михаил Костюк во время знакомства с работой городской электрички.

“Мы будем ставить вопрос перед депутатским корпусом на следующий бюджетный год о приобретении минимум двух комплектов подвижного состава для улучшения условий движения”, - сказал Костюк.

Он отметил, что в настоящее время в наличии 12 поездов городской электрички, из которых 10 находятся “в движении”, то есть обслуживают пассажиров, и еще два, так называемый действующий резерв, то есть поезда, находящиеся в ремонте, в соответствии с техническими условиями эксплуатации.

“Транспортники просчитались, что поезда могут ходить с интервалом в 12 минут, но для этого нужен еще подвижной состав, минимум 2, а лучше - 4 поезда.

По словам Костюка, приобрести планируется поезда отечественного производителя, в частности, возможны варианты Луганского или Крюковского заводов.

Он также обратил внимание на необходимость улучшить культуру и дизайн действующих станций городской электрички, поскольку сейчас здесь стихийная торговля и много мусора, и плохо обустроены подходы к платформам.

“Мы будем работать над этим. Это задача города”, - отметил Костюк.

Напомним, КГГА совместно с «Укрзализницей» и Юго-западной железной дорогой 4 октября 2011 года запустила первую очередь совместного проекта «Городская электричка».

В его рамках организовано движение электропоездов по киевскому транспортному кольцу с открытием 14 пересадочных узлов (станций, платформ).