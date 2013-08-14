В Киеве планируют открыть две новые станции городской электрички

В ближайшей перспективе власти Киева планируют обустроить две новые станции городской электрички: “Протасов Яр” и “Киевская-Русановка”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель председателя КГГА Михаил Костюк во время знакомства с работой городской электрички.

«Сегодня нужно прибавить минимум две остановки. Мы хотим предложить, чтобы на эти проекты пришел инвестор, потому что обустройство надлежащего уровня таких мини-вокзальных комплексов — это цивилизованные условия как для пассажиров, так и для коммерсантов», - сказал Костюк.

В рамках реализации проекта городской электрички сейчас организовано движение электропоездов по Киевскому транспортному кольцу с 15-ю узлами для пересадки (с учетом двух - “Зенит” и “Рубеживская”, которые сейчас временно не работают из-за ремонта): “Киев-Пассажирский”, “Выдубичи”, “Левый берег”, “Дарница”, “Левобережная”, “Троещина”, “Киев-Петровка”, “Вышгородская”, “Сырец”, “Борщаговка”, “Киев-Волынский”, “Караваевы дачи” и “Троещина-2”.

Поезда курсируют во время пик, то есть утром и вечером.

Согласно информации КГГА, доход от перевозок пассажиров городской электричкой составляет приблизительно 1 млн грн в месяц, из которых половина перенаправляется Юго-западной железной дороге за техническое обслуживание. подвижного состава.

Перевозка пассажиров городской электричкой была начата в августе 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в следующем году КГГА планирует приобрести 2 новых поезда для городской электрички, что позволит сократить интервал движения между поездами с 17 до 12 минут.