Убытки «Укрзализныци» от перевозки пассажиров за 7 месяцев составили 3,3 млрд грн

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-июле 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму 3,382 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, убытки от перевозок пассажиров в дальнем сообщении составили 1,395 млрд грн, в пригородном - 1,987 млрд грн.

Убытки от льготных перевозок за 7 месяцев 2013 года составили 262,8 млн грн.

Согласно сообщению, убытки “Укрзализныця” покрывает за счет собственных доходов от перевозки грузов.

“За 7 месяцев 2013 года железными дорогами предоставлено услуг по перевозке пассажиров льготных категорий граждан на сумму 368,2 млн грн, а компенсировано лишь 105,4 млн грн. Все негативные финансовые результаты “Укрзализныця” покрыла за счет собственных доходов от перевозки грузов”, - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн.

За пять лет (2008-2013 годы) "Укрзализныця" понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму 34,681 млрд грн.