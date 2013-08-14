Строительство 2 станций киевской электрички обойдется в 23 млн грн - проектировщики

Проектировщики оценивают строительство двух новых станций городской электрички ориентировочно в 23 млн. грн: “Киевская Русановка” - 14,6 млн. грн, “Протасов Яр” - 8,8 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Виктор Резников - проектировщик, генеральный директор предприятия "Элтранс" — компании, которая работает в сфере строительства транспортных линий.

Он отметил, что проекты реконструкции обеих станций находятся сейчас в разработке. Прежде всего, проектами предусматривается замена существующих старых платформ на новые, строительство новых подходов к платформе, установка турникетов, строительство помещений для дежурных на станциях.

Резников также сказал, что проектами предусмотрено создать современные станции с новейшим оборудованием, в частности, лифтами и, возможно, эскалаторами для пассажиров.

“Предварительно станция “Киевская Русановка” стоит 14,6 млн., а “Протасов Яр” - 8,8. Но замечу, что сначала должен быть проект, который затем проходит госэкспертизу. И только после этого можно будет точно определиться, сколько будут стоить станции. А пока цифры предварительные”, - подчеркнул проектировщик.

Разницу в стоимости проектов он объяснил тем, что над станцией “Киевская Русановка” необходимо построить пешеходный мост, в тоже время на “Протасовом Яру” такой необходимости нет.

Как сообщал УНИАН, городская власть рассматривает вопрос о привлечении инвесторов к строительству двух новых станций городской электрички «Киевская Русановка» и «Протасов Яр».

Справка УНИАН. В настоящее время за один день городская электричка перевозит около 50,5 тыс. пассажиров (в том числе льготных категорий). На маршруте Кольцевой электрички обустроено 15 станций, две из которых (“Зенит” и “Рубежовская”) временно закрыты на ремонт с 1 августа. Эти две станции должны возобновить обслуживание пассажиров с сентября с.г.