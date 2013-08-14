«Укрэксимбанк» предоставил аэропорту «Одесса» 30 млн долл. кредита

«Укрэксимбанк» обеспечил международному аэропорту "Одесса" кредитную линию на 30 млн долл., говорится в сообщении аэропорта на портале госзакупок.

Согласно сообщению, конечный срок погашения кредита - 25 декабря 2020 года.

При этом дополнительные условия в сообщении не уточняются.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

ООО «Международный аэропорт «Одесса» – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долл. США.

«Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.