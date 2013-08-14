В самолетах Boeing Dreamliner выявлены новые неполадки

Специалисты одной из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airlines (ANA) в ходе предполетной проверки одного из самолетов Boeing 787 Dreamliner выявили неполадки в системе пожарной безопасности двигателей, передает в среду телеканал NHK, сообщает РИА «Новости».

По данным представителей ANA, неполадки были обнаружены на самолете, который должен быть вылететь из токийского аэропорта около часа дня по местному времени. Позже, в ходе проверок других воздушных судов данного типа, эксперты выявили аналогичные проблемы еще на двух самолетах. В свою очередь, авиакомпания Japan Airlines (JAL) после сообщений об обнаружении неполадок в самолетах Boeing 787 Dreamliner приняла решение вернуть рейс с участием данного воздушного судна, вылетевший по маршруту Токио-Хельсинки, для проведения проверки безопасности.

Японские авиакомпании ANA и JAL эксплуатируют 30 самолетов данного типа. По информации телеканала, представители компаний уже предоставили необходимые отчеты в японское министерство земли, инфраструктуры и транспорта, а также направили соответствующий запрос в компанию Boeing.

В начале июля в лондонском аэропорту Хитроу произошел пожар на борту Boeing 787 Dreamliner "Эфиопских авиалиний". По мнению британских экспертов, причиной возгорания могла стать неправильная работа аварийного приводного датчика. Через несколько дней стало известно о том, что самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Japan Airlines, вылетевший из Бостона в Токио, повернул назад на половине пути после выявленных неполадок.

В январе после серии неисправностей в аккумуляторах полеты эксплуатируемых по всему миру 50 самолетов Dreamliner были приостановлены. Полеты были разрешены после того, как корпорация Boeing модифицировала аккумуляторные батареи, а также после проведения серии испытательных полетов. Японские авиакомпании JAL и ANA с 1 июня возобновили коммерческие рейсы на самолетах Boeing-787 Dreamliner.