Из России и Беларуси на август остается около 60% билетов в Крым

В свободной продаже на сегодняшний день остается около 60% билетов на поезда, следующие в крымском направлении из России и Беларуси, сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД.

В частности, на период с 14 по 20 августа на 9 пар поездов белорусского направления пассажирам предложено 48,7 тыс. мест: в Крым - 24,3 тыс. мест, из которых реализовано 29% (7 тыс. мест) и обратно - 24,3 тыс. мест из которых реализовано - 90% (22 тыс. мест).

Кроме того, перевозки в Крым и обратно на московском направлении сейчас обеспечиваются 33 парами поездов - 235,5 тыс. мест, в частности, в Крым - 117,9 тыс. мест, из которых на сегодня реализовано 44,7% (52,6 тыс. мест) и обратно - 117,6 тыс. мест, из которых реализовано 87% (102,7 тыс. мест).

Как сообщал УНИАН, Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) с 1 июня по 12 августа увеличила на 41,1% - до 1,4 млн с 985 тыс. - количество мест в поездах, курсирующих из Крымского региона в Россию и Беларусь.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.