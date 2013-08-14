Южная железная дорога получила лишь 37% компенсаций за перевозку льготников

Южная железная дорога (ЮЖД) в январе-июле 2013 года получила от областных и районных госадминистраций только 37% компенсаций за перевозку 26,629 млн граждан льготных категорий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, в январе-июле текущего года ЮЖД перевезла в пригородном сообщении 34,5 млн пассажиров, в том числе 26,629 млн пассажиров-льготников.

"Нехватка средств из-за малого процента возмещения убытков железной дороги за льготные перевозки делает невозможными модернизацию и ремонт существующего подвижного состава, задействованного в пригородных перевозках", - сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, в пресс-службе ЮЖД напомнили, что Закон Украины «О железнодорожном транспорте» кроме возмещения убытков, предполагает также и обновление подвижного состава на основе совместного финансирования.

"Однако многочисленные обращения Южной магистрали в областные государственные администрации с предложением обновить подвижной состав для жителей своего региона на основе совместного финансирования, к сожалению, не нашли отклика. Ни одна из областей интереса к такому сотрудничеству для обеспечения пригородных перевозок не обнаружила", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, задолженность областных государственных администраций перед «Укрзализныцей» за предоставленные услуги по перевозке льготников в пригородном сообщении в январе-июне 2013 года составил 85,2 млн грн.

В прошлом году Южная железная дорога перевезла льготников на 65,2 млн грн, из них местными органами власти было компенсировано только 26,5 млн грн, то есть менее 41%.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, которые имеют такое право согласно действующему законодательству: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

Льготные категории граждан составляют более 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.

Справка УНИАН. ЮЖД - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.