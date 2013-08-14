IATA восстановила «Днеправиа» в своей системе продаж авиабилетов

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 8 августа восстановила членство авиакомпании «Днеправиа» в международной системе продаж авиабилетов (BSP).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, членство авиакомпании в BSP было приостановлено в феврале текущего года.

"Благодаря возобновлению сотрудничества между авиакомпанией «Днеправиа» и Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) билеты на рейсы «Днеправиа» стали доступны в агентствах авиаперевозок Украины, Турции, Австрии, Израиля и Германии", - отметили в пресс-службе.

По словам председателя правления авиакомпании «Днеправиа» Олега Новикова, теперь агентские сети пяти стран получили доступ к бронированию авиабилетов на собственных бланках "Днеправиа".

Справка УНИАН. "Днеправиа" - украинская авиакомпания, в состав которой входит аэропорт "Днепропетровск". Обслуживает регулярные, внутренние, международные и чартерные рейсы, предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузов.

Авиакомпания получила лицензию Госавиаслужбы на осуществление деятельности 29 сентября 2012 года. Численность штатных работников за 2012 год составила 842 человека.