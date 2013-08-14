Google нанес на свои карты общественный транспорт девяти городов Крыма

Компания Google запустила функцию "Общественный транспорт" на картах Google девяти курортных городов Автономной Республики Крыма. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Google Украина».

С помощью функции "Общественный транспорт" пользователь сможет выбрать удобный для себя вид транспорта (автобус, троллейбус или маршрутку), проложить необходимый маршрут, найти остановки, получить информацию о приблизительном времени на дорогу и т.п. Данная функция запущена для таких городов: Алушта, Севастополь, Джанкой, Феодосия, Керчь, Симферополь, Судак, Ялта и Евпатория.

Как указывается в сообщении, поскольку Крым является одним из самых популярных направлений летнего отдыха среди украинцев, а также привлекательным местом отпуска для жителей соседних стран Европы, информация о маршрутах общественного транспорта на картах Google доступна на трех языках: украинском, английском и русском.

Информация о маршрутах доступна во всех браузерах, включая мобильные, а также на картах Google для Android и iOS.

В компании сообщили, что на сегодняшний день функция "Общественный транспорт" доступна для 23 городов Украины, данные предоставлены партнером Google в Украине компанией EasyWay. Всего на картах Google представлена информация о расписании общественного транспорта в 800 городах мира, включая Нью-Йорк, Лондон, Токио и Cидней.

Справка УНИАН. Основанная в 1998 г., компания Google является одной из лидирующих веб-корпораций в мире, в частности, владельцем самого известного одноименного поисковика. Штаб-квартира корпорации Google находится в Кремниевой долине в США, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.

Доход Google в 2012 году составил 50,17 млрд долл., чистая прибыль – 10,74 млрд долл.

В Украине корпорация представлена компанией «Google Украина».