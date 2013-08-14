Смартфоны обогнали обычные мобильные по мировым продажам

Мировые продажи смартфонов впервые во втором квартале превысили продажу обычных мобильных телефонов. Об этом сообщила сегодня исследовательская и консалтинговая компания "Гартнер", специализирующаяся на рынках информационных технологий, передает ИТАР-ТАСС.

По ее данным, популярность смартфонов у пользователей позволила увеличить продажи в годовом исчислении на 46,5%.

Одновременно данные гаджеты активизировали весь мировой рынок аппаратов мобильной связи, который по объему вырос за тот же период на 3,6%, составив 435 млн единиц.

Подсчитано, что из аппаратов мобильной связи на смартфоны, обеспечивающие связь с интернетом, приходится во втором квартале текущего года 51,8% продаж.

В то же время на рынке классических мобильников произошло резкое снижение - на 21% в годовом исчислении.

Чемпионом по объемам продаж смартфонов стал Азиатско-Тихоокеанский регион (плюс 74,1%). За ним следует Латинская Америка (55,7%), и Восточная Европа (увеличение на 31,6%).

Компанией-лидером является южнокорейская "Самсунг электроникс", сбыт аппаратов мобильной связи у которой достиг по итогам квартала 107 млн единиц продукции, что равно 24,7% мирового рынка. Из них смартфонами являются 71 млн аппаратов, что составляет долю рынка в 31,7%.

На втором месте - американская корпорация "Эппл" с 14,2% рынка, что является более низким показателем по отношению к ее предыдущему уровню в 18,8%.

У финской корпорации "Нокиа", с явным запозданием занявшейся производством самртфонов - доля лишь в 14% мирового рынка (при подсчете по всем видов аппаратов).