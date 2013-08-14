Во Львове из-за плохой дороги отменили маршрут троллейбуса

Во Львове из-за крайне неудовлетворительного состояния дорожного покрытия прекращено движение троллейбусов по маршруту №11. Это единственный коммунальный транспорт, который курсировал до городского кладбища на окраине города - улице Зеленой.

Как сообщил УНИАН начальник службы диспетчеризации и организации движения ЛКП «Львовэлектротранс» Олег Билокурый, «в соответствии с решением комиссии, в связи с неудовлетворительным состоянием дороги прекращено движение троллейбуса №11, маршрут которого пролегал от улицы Шота Руставели (центр города) до кладбища на улице Зеленой".

"Если дорогу отремонтируют - троллейбус снова будет курсировать", - сказал начальник.

Как сообщили во Львовском городском совете „отрезок дороги на улице Зеленой от моста и до городского кладбища находится вне черты города и не находится на балансе Сыховской районной администрации Львова. Поэтому ремонт участка город проводить не может”.