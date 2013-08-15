Прибыль Lenovo выросла благодаря смартфонам
10:27, 15 августа 2013Транспорт/Связь
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Чистая прибыль Lenovo Group Ltd за апрель-июнь выросла на 23%, превзойдя прогноз благодаря смартфонам и планшетам, начавшим, наконец, приносить плоды, сообщает Рейтер.
Прибыль Lenovo за квартал, окончившийся в июне, составила 174 миллиона долларов против прогнозировавшихся аналитиками 166 миллионов долл.
На фоне спада в секторе традиционных ПК Lenovo решила выйти на рынок мобильных устройств и быстро стала вторым по величине игроком на крупнейшем в мире китайском рынке смартфонов. Компания рассчитывает расширить географию и, возможно, в этом году начнет продажи своих аппаратов в США.
Общая квартальная выручка Lenovo выросла на 9,7% в годовом выражении до 8,8 миллиарда долл.
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