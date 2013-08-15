«Укрзализныця» дополнительно назначила два поезда в Крым

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила 2 дополнительных поезда, следующих в крымском направлении и обратно, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

В частности, добавлены поезда: № 583 Киев-Симферополь (будет отправляться из Киева 24, 26, 28 августа в 00:28, обратно - из Симферополя - 24, 26, 28 августа в 18:50), поезд № 237/238 Киев-Симферополь (будет отправляться из Киева с 1 по 19 сентября по нечетным числам в 17:00, с Симферополя со 2 по 20 сентября по четным числам в 16:25).

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила 4 дополнительных поезда, следующих в крымском направлении и обратно.

В частности, были добавлены поезда: № 294 Киев-Симферополь (будет отправляться из Симферополя 22, 26, 28, 30 августа в 12:30, из Киева - 23, 27, 29, 31 августа в 13:57), № 502 Днепропетровск-Симферополь (будет отправляться из Днепропетровска в 20:11 - 21, 25 августа), № 231/232 Киев-Симферополь (будет отправляться из Киева 17, 19, 21 августа в 13:52, из Симферополя - 18, 20, 22, 24 августа в 12:05), № 294 Киев-Симферополь (будет отправляться из Киева в 13.57 - 16, 17, 18, 19 августа, обратно из Симферополя - 16, 17, 18 августа в 12:30).

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.