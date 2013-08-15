Hyundai и Kia отзывают около 270 тысяч машин

Компании Hyundai Motor и Kia отзывают из США примерно 270 тыс. автомобилей из-за выявленных дефектов, сообщает Газета.Ру со ссылкой на портал Automotive News.

Hyundai Motor объявила об отзыве 240 тыс. седанов Sonata и Azera. Выяснилось, что эти машины отличаются повышенной склонностью к коррозии. Поскольку в 20 штатах Америки, а также в округе Колумбия, бывает холодная погода и на дорогах используется специальная соль, то велика вероятность, что задняя подвеска может изрядно покрыться ржавчиной.

Кампания затронет автомобили Sonata, выпущенные с 1 марта 2005-го до 21 января 2010 года и седаны Azera, произведенные с 27 сентября 2005-го до 22 ноября 2010 года.

Также отзыву подлежат 20300 машин Hyundai Santa Fe Sport и 9345 автомобилей Kia Sorento. Обе машины относятся к 2013 модельному году и имеют один и тот же недостаток: неправильно изготовленный приводной вал передней оси, который может сломаться во время движения.

Автопроизводители уверяют, что им не поступала информация об инцидентах, связанных с выявленными дефектами.