“Киевпастранс” приобрел 33 троллейбуса за кредитные средства ЕБРР

Коммунальное предприятие “Киевпастранс” приобрел 33 троллейбуса за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.

Как передает корреспондент УНИАН, троллейбусы были презентованы журналистам в столичном троллейбусном депо №1.

По словам заместителя председателя КГГА Михаила Костюка, с начала года за кредитные средства ЕБРР осуществлена поставка 33 троллейбусов “Богдан” длиной 12 и 18 м. Стоимость одного троллейбуса - около 4 млн грн.

“Сегодня банк готов пролонгировать следующий транш. Следовательно, на ближайший период украинский производитель готовит к поставке еще 81 двухсекционный троллейбус, вмещающий 150 пассажиров”, - сказал Костюк.

По его словам, троллейбусы нового поколения, которые планирует приобрести город, характеризуется низким уровнем пола, что обеспечивает доступность всем слоям населения, современными системами энергосбережения, соответствием экологическим стандартам не ниже Евро-3 и новейшей системой кондиционирования.

Кроме того, Костюк напомнил, что по решению Киевсовета действует договор на поставку в течение 2013-2014 годов 77 троллейбусов за кредитные средства.