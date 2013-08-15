Около тысячи вагонов скопилось на подходах к российско-украинской границе

Около тысячи вагонов скопилось за последнее время на подходах к российско-украинской границе, сообщил агентству "Прайм" представитель РЖД в четверг.

Проблемы у украинских экспортеров на российской таможне начались в конце июля, заявляла в среду Федерация работодателей Украины. Сотрудники таможни, по мнению ведомства, без всяких причин проверяют все украинские товары, заставляя выгружать их. Это ведет к удорожанию или даже срыву поставок украинских грузов российским потребителям. Федеральная таможенная служба РФ не подтвердила и не опровергла эту информацию, отказавшись от комментариев.

"Сейчас имеется скопление вагонов на подходах к границе со стороны России. Около 500 вагонов на станции Брянск-Льговский и еще около 450 вагонов на подходах к ней", - сообщил представитель РЖД.

Вагоны с российской стороны, говорит источник, знакомый с ситуацией, скопились из-за того, что пункт пропуска перегружен в связи с расширением перечня товаров риска для ввоза. "Там ограниченное количество путей, и если они заняты, то затруднения с пропуском поездов возникают и в ту, и в другую сторону", - пояснил он.

Грузовладельцы в сложившейся ситуации для ускорения доставки могут не растаможивать груз непосредственно на границе, а присвоить ему статус таможенного транзита и растаможить уже по месту прибытия, отмечает агентство.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

По информации ФРУ, с нуля часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

Пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко в комментарии УНИАН сообщил, что правительство Украины принимает меры для ликвидации проблем во взаимной торговле с РФ.

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