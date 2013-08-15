Власти Киева рассказали, при каких условиях проезд в транспорте не подорожает

Власти Киева готовы не поднимать цену на проезд в городском транспорте, если Кабинет министров установит здоровый компенсационный механизм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Михаил Костюк.

По словам Костюка, сегодня себестоимость проезда в троллейбусе составляет около 2,5 грн, в автобусе - около 3-3,5 грн, в электричке - 7 грн, в метрополитене - более 3,5 грн.

“Вопрос поднятия стоимости проезда - это вопрос риторический. Мы просим, чтобы Кабинет министров и депутатский корпус услышали транспортников потому, что нужно за услугу платить. Если будет воля правительства и парламента держать тариф на том уровне, на котором он находится сегодня, и будет здоровый компенсационный механизм, транспортники готовы возить пассажира так. Но быть постоянно недофинансированным и изыскивать постоянно деньги на зарплаты - это нелогично”, - подчеркнул Костюк.

Он заметил, что в такой ситуации транспорт столицы не обновляется.

Кроме того, по словам Костюка, нет смысла осуществлять модернизацию старых машин и осуществлять непомерные расходы на их ремонт.

Напомним, председатель КГГА Александр Попов в конце июля заявил, что стоимость проезда в коммунальном транспорте в ближайшее время не изменится.

В Киеве планируется внедрить электронную систему оплаты проезда в коммунальном транспорте, при которой жители города - владельцы электронного билета будут платить за проезд гораздо меньше, чем пассажиры, которые будут пользоваться разовым билетом.