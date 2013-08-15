“Автомобильные дороги Украины” получили 3,8 млн грн убытка

Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" (Киев) в январе-июне 2013 года получила 3,803 млн грн чистого убытка по сравнению с 16,819 млн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход компании в первом полугодии текущего года увеличился на 7% - до 1,625 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовая прибыль «Автомобильных дорог Украины» за первые 6 месяцев текущего года снизилась почти на 40% - до 56,172 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен провести реорганизацию публичного акционерного общества «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» до конца 2013 года.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» осуществляет функции хозяйственного управления дорогами с 2002 года.

Компания была создана во исполнение Указа Президента Украины от 8 ноября 2001 г. №1056 путем передачи имущества дочерних предприятий, входивших в состав Украинской государственной корпорации по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

На сегодняшний день в состав госкомпании «Автомобильные дороги Украины» входят 32 дочерних предприятия, в том числе облавтодоры и предприятия «Эксстрой», «Западдорвзрывпром», «ШРБУ-1000». Ежегодно они выполняют работы на общую сумму порядка 4 млрд грн и ремонтируют до 3 тыс. км дорог. На балансе госкомпании находится порядка 14 тыс. единиц машин, механизмов и специальной техники, необходимой для ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог.