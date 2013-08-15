Кабмин предлагает усилить контроль за безопасностью грузоперевозок

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении контроля за безопасностью автомобильных перевозок грузов и ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Законопроект, текст которого размещен на сайте ВР, направлен на усиление контроля за соблюдением автоперевозчиками ограничений осевых нагрузок, общей массы и габаритных параметров транспортных средств при осуществлении перевозок грузов автомобильными дорогами общего пользования, сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что движение большинства большегрузных транспортных средств осуществляется без согласований с органами Госавтоинспекции с превышением разрешенных пунктом 22.5 Правил дорожного движения весовых параметров.

Результатом этого является ухудшение состояния дорог, образование на покрытии сдвигов, колей и других деформаций, чем создается реальная угроза безопасности дорожного движения.

По предварительным расчетам, сумма убытков дорожному хозяйству только за летний период в условиях повышенной температуры воздуха составляет около 2 млрд грн в год.

Законопроектом предлагается усовершенствовать перечень оснований для остановки работниками милиции и ГАИ транспортных средств для осуществления габаритно-весового контроля, определить механизм контроля весовых и габаритных параметров таких транспортных средств и их фиксации специальными техническими средствами путем низкоскоростного и высокоскоростного взвешивания и измерения без остановки автомобиля, установить размеры административной ответственности водителей и граждан - субъектов предпринимательской деятельности за нарушение правил перевозки крупногабаритных и большегрузных грузов.

Законопроектом предлагается из статьи 132-1 Кодекса об административных правонарушениях отдельно выделить новую статью 132-2 о нарушениях правил дорожной перевозки опасных грузов.

Ответственность юридических лиц-перевозчиков и механизм взыскания штрафов является предметом регулирования статьи 60 Закона «Об автомобильном транспорте», где предусмотрена ответственность юридических лиц за предоставление услуг по перевозке грузов без оформления соответствующих документов в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В связи с этим из проекта статьи 132-1 исключены должностные лица, ответственные за техническое состояние, оборудование и эксплуатацию транспортных средств.

Также проектом этой статьи определяется, что движение крупногабаритных и большегрузных транспортных средств без разрешения органа внутренних дел на его проезд или документа о внесении платы за проезд и/или нарушение условий и режима проезда крупногабаритных и большегрузных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам, определенных в разрешении органа внутренних дел, влечет за собой наложение штрафа на водителей в размере 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на граждан - субъектов предпринимательской деятельности – в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года совершение любого из нарушений, предусмотренных частями 1-2 этой статьи, влечет за собой наложение штрафа на водителей в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на граждан - субъектов предпринимательской деятельности – в размере 200 необлагаемых минимумов.

Проектом статьи 132-2 также предусмотрено, что нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам влечет за собой наложение штрафа на водителей в размере 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на граждан - субъектов предпринимательской деятельности - в размере 100 не облагаемых налогом минимумов.

Предусмотрено, что принятие закона обеспечит сохранение сети дорог от преждевременных разрушений, позволит увеличить поступления в государственный бюджет для финансирования дорожного хозяйства и станет стимулом для привлечения инвестиций в развитие дорожной инфраструктуры.