Юго-Западная железная дорога отрицает сообщения о задержках грузов на границе с РФ

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) опровергает сообщения, распространенные рядом СМИ со ссылкой на заместителя начальника отраслевой службы перевозок ЮЗЖД Игоря Петушенко, относительно задержки украинских грузовых вагонов и полного перекрытия движения на границе с Российской Федерацией, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

“По состоянию на 15:30 15 августа текущего года движение поездов на пограничном переходе Хутор Михайловский - Зерново - Суземка проходит в штатном режиме. Обработка поездов и вагонов осуществляется согласно условиям технической номенклатуры. Движение на участке Киев - Хутор Михайловский - Брянск осуществляется в соответствии с графиком движения поездов”, - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, вопросы прохождения таможенного контроля и времени его проведения принимающей стороной (ст. Брянск, РФ), а также организация движения поездов со стороны российских железных дорог находятся вне компетенции ЮЗЖД.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.