Железные дороги Украины увеличили экспортные грузоперевозки на 3,6%

Железные дороги Украины в июле 2013 года увеличили объем экспортных грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6% - до 12,22 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, в общем объеме перевозок доля экспортных грузов в июле составила 31,8%.

В частности, экспорт стройматериалов в июле составил 3,47 млн тонн, черных металлов - 2,1 млн тонн, зерна и продуктов помола - 1,04 млн тонн, железной и марганцевой руды - 3,24 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2013 года увеличили объем экспортных грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% - до 33,2 млн тонн

Справка УНИАН. В 2012 году железные дороги Украины сократили перевозку грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн. Грузооборот железнодорожного транспорта Украины в 2012 году сократился на 2,7% - до 237,275 млрд т/км.