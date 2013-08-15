Железные дороги увеличили импортные грузоперевозки на 1,7%

Железные дороги Украины в июле 2013 года увеличили объем импортных грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% - до 2,987 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, в общем объеме перевозок доля импортных грузов в июле текущего года составила 7,8%.

В частности, каменного угля за указанный период перевезено 1,1 млн тонн, нефти и нефтепродуктов - 489 тыс. тонн, железной и марганцевой руды - 352 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2013 года сократили объем импортных грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% - до 8,3 млн тонн

Справка УНИАН. В 2012 году железные дороги Украины сократили перевозку грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн. Грузооборот железнодорожного транспорта Украины в 2012 году сократился на 2,7% - до 237,275 млрд т/км.