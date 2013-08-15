Эксперт: предпосылки для роста ИТ-отрасли в Украине отсутствуют

Для развития и роста ИТ-отрасли в Украине в текущем году нет никаких оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции "Украинский рынок IT: подводные камни и резервы роста" в Киеве сообщил региональный представитель аналитической и консалтинговой компании IDC (США) в Украине Владимир Поздняков.

"При нынешнем уровне развития экономики Украины больше «выжать» из ИТ-рынка невозможно. Ресурсов для дальнейшего роста нет", - сказал Поздняков.

По его словам, развитие ИТ-отрасли напрямую связано с уровнем развития экономики, при этом необходимо развивать внутренний спрос.

"Пока не будет программы стимулирования развития внутреннего спроса, нельзя говорить и о росте ИТ-рынка", - сказал Поздняков, отметив, что 90% ИТ-рынка составляет импорт.

Вместе с тем, одним из резервов для роста ИТ-рынка эксперт считает государственные проекты, такие как разработка национальных баз данных, реестров и кадастров, на которые существует большой отложенный спрос.

Как сообщал УНИАН, по мнению ассоциации «Информационные технологии Украины», подготовленная Министерством экономического развития и торговли Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы практически не учитывает интересы ИТ-отрасли.

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation, США) – аналитическая и консалтинговая компания. В компании работают более 1000 аналитиков в 110 странах. Компания имеет представительство в Украине.