Авиакомпания Air Onix с 1 октября начнет полеты по маршруту Киев - Донецк

Авиакомпания Air Onix (Симферополь) с 1 октября начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Киев-Донецк-Киев, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы Киев-Донецк будут выполняться ежедневно с отправлением из Киева в 21.00, прибытием в Донецк в 22.00. Рейсы Донецк-Киев будут выполняться ежедневно с отправлением из Донецка в 8.00, прибытием в Киев в 9.00.

Новые прямые рейсы будут выполняться на современных самолетах Boeing-737 с двуклассной компоновкой салона.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Air Onix планирует до конца третьего квартала увеличить флот на 2 самолета — до 5 самолетов Боинг-737.

Справка УНИАН. Авиакомпания Air Onix («Эйр Оникс») основана в 2007 году, полеты начала с 2012 года. Базовый аэропорт - международный аэропорт «Симферополь».

Флот компании состоит из трех самолетов Boeing 737-300/500 (142 кресла).