Первые пешеходные улицы на столичном Подоле появятся после празднования Дня Независимости

Улица Петра Сагайдачного на киевском Подоле станет пешеходной уже в сентябре этого года.

Такой статус улицы определен новой транспортно-пешеходной схемой Подола, разработанной Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА, сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации.

Первые шаги по созданию пешеходной части Подола начнут предпринимать после празднования Дня Независимости Украины. Поэтапно будет проводиться реконструкция улицы Петра Сагайдачного: первый этап – от Контрактовой площади до ул.Андреевской, второй – до ул. Игоревской, третий – до Почтовой площади. Таким образом, пешеходы будут иметь возможность свободно передвигаться по исторической части города.

«Уже этой осенью мы хотим провести эксперимент и обустроить Сагайдачного уличной мебелью, разными элементами благоустройства, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Из-за создания одностороннего движения на некоторых улицах (Межигорской, Константиновской, Братской и Волошской) Подол избавится от лишнего шума благодаря уменьшению транспортного потока. Немного позже, осенью, вынесем на общественное обсуждение и проект Контрактовой площади, соберем все пожелания киевлян и выберем одно оптимальное решение», – отметил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Андрей Вавриш.

Проектом «Киев самобытный» запланированы реставрация и ремонт фасадов Контрактовой площади, развитие публичного пространства, благоустройство и озеленение, ограничение транспортной нагрузки на нее, ликвидация диссонирующих элементов среды, формирование удобного и комфортного места пребывания жителей и гостей столицы.

Закончить реконструкцию улицы Петра Сагайдачного планируется ко дню Киева в мае 2014 года. В будущем, после завершения строительства Почтовой площади и хордовой дороги от Воздухофлотского проспекта до железнодорожно-автомобильного мостового перехода, предусматривается ограниченный въезд на Подол.