Украинцы все чаще жалуются на качество услуг мобильной связи

Из общего числа обращений граждан в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), 63,4% составляют жалобы, связанные с организацией предоставления услуг мобильной связи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

При этом, по данным комиссии, «общее количество обращений граждан по вопросам качества телекоммуникационных услуг остается в растущем тренде». Так, за шесть месяцев текущего года в НКРСИ обратилось 964 потребителя, что в 1,65 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Наибольшее количество нареканий граждан касается отсутствия доступа к услугам (блокировка номера телефона), счетов за услуги, ненадлежащей организации предоставления услуг или прекращения их предоставления, изменения тарифного плана (условий) и т.п.

В ходе проведения мероприятий государственного надзора на основании письменных обращений граждан выявлены системные недостатки во взаимоотношениях между операторами мобильной связи и их абонентами, в частности, нарушения законодательства операторами телекоммуникаций при предоставлении контент-услуг потребителям без их согласия на получение таких услуг, сокращение перечня телекоммуникационных услуг без предупреждения об этом потребителя и прочие.

«Самое поразительное, что пополнение счета абонентом предоплаченной формы расценивалось одним из операторов телекоммуникаций как согласие на участие в акции, по условиям которой абоненту навязывается контент-услуга», - отметили в комиссии. При этом в качестве отказа от предоставления такой услуги предусматривается осуществление абонентом определенных действий - отправки СМС-сообщения на определенный условиями акции номер.

НКРСИ призвала операторов к выполнению Правил предоставления телекоммуникационных услуг, в частности, операторы обязаны предупреждать потребителей о сокращении перечня услуг, приостановке или прекращении предоставления услуг, отключении их конечного оборудования в случаях и в порядке, установленном Правилами и договором с абонентом. В комиссии отметили, что невыполнение операторами телекоммуникаций распоряжений НКРСИ об устранении нарушений лицензионных условий является основанием для аннулирования лицензии.

Справка УНИАН. НКРСИ – коллегиальный орган государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Имеет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна Верховной Раде.

НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.